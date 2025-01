Com um a menos, Fluminense vence Água Santa e pega o São Paulo nas oitavas da Copinha

A primeira chegada com mais perigo foi do Fluminense. Aos seis minutos, Natan arriscou de longe e obrigou o goleiro do Água Santa a trabalhar. O jogo, contudo, era truncado. Aos 17, Nicolas Viana, do clube de Diadema, chutou da entrada da área, mas errou o alvo.

O Fluminense, então, abriu o placar aos 21 minutos. Após falta cobrada para a área, a sobra ficou na direita. Loiola cruzou e Júlio Fidelis, de cabeça, fez 1 a 0. O Água Santa quase empatou aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, Nicolas Viana cabeceou, mas mandou à direita, com perigo.

O jogo truncado e pegado resultou em uma expulsão ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Enzo foi para a dividida e, com a sola do pé, acertou Arapiraca. Ele levou o cartão vermelho diretamente e, assim, o Fluminense ficou com um jogador a menos.

O tricolor carioca chegou a balançar a rede aos 39 minutos. Após falta cobrada para a área, Loiola ganhou pelo alto e marcou. Entretanto, a arbitragem apontou impedimento e anulou o gol. O Flu foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Aos dois minutos da etapa final, o goleiro Kevyn Vinícius defendeu em dois tempos a finalização de Bonoto, do Água Santa. O Fluminense respondeu aos nove minutos. Fabinho, de muito longe, tentou surpreender. A finalização levou perigo.

Aos 34 minutos, Kevyn Vinícius voltou a aparecer bem e salvou o Fluminense. O tricolor carioca conseguiu segurar o resultado e avançou para as oitavas de final da Copinha.