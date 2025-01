Bia Haddad vira sobre argentina e estreia com vitória no Australian Open

Nesta segunda-feira, Bia Haddad estreou com vitória no Australian Open. A atleta superou a qualifier argentina Julia Riera por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2.

Com o resultado positivo, a brasileira avançou à segunda rodada. Agora, encara a russa Erika Andreeva, de 20 anos. A adversária, por sua vez, eliminou a chinesa Zheng Saisai por 2 sets a 0.