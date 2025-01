Benfica vence com gol de Arthur Cabral e avança às quartas da Taça de Portugal

Nesta terça-feira, o Benfica ganhou do Farense por 3 a 1, de virada, no Estádio de São Luís. O triunfo alcançado com gol do brasileiro Arthur Cabral garante a classificação da equipe às quartas de final da Taça de Portugal.

Com presença garantida na próxima fase do torneio, o Benfica apenas espera pelo vencedor do confronto entre Braga e Lusitano, marcado para esta quarta-feira.

Após o triunfo pela Taça de Portugal, o Benfica volta a campo às 17h15 (de Brasília) desta sexta-feira para enfrentar o Famalicão, pelo Campeonato Português. Já o Farense encara neste domingo o Moreirense, às 12h30.