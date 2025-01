Athletico-PR atropela Rio Branco e segue 100% no Paranaense

Nesta terça-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR visitou o Rio Branco na Ligga Arena e goleou por 5 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Lucas Di Yorio (2), Luiz Fernando e Matheus Babi (2), enquanto Gabriel Vidal diminuiu.

Com o resultado positivo, o Furacão, que venceu o Paraná por 2 a 1, na estreia, emendou o segundo triunfo e seguiu 100%. Agora, o time é o líder, com seis pontos. Do outro lado, o Rio Branco perdeu a segunda seguida e caiu para 11º.

O Athletico-PR retorna aos gramados no próximo sábado, diante do Azuriz, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Os Pioneiros. Pela mesma rodada, o Rio Branco encara o Operário. Desta vez o jogo acontece no domingo, às 18h30, no Estádio Germano Krüger.