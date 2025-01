Athletico-PR anuncia contratação do centroavante Alan Kardec

Na tarde desta terça-feira, o Athletico-PR anunciou a contratação do centroavante Alan Kardec, que estava livre no mercado após passagem sem brilho pelo Atlético-MG. Aos 36 anos, ele assinou vínculo com o clube rubro-negro até o final desta temporada, marcada pela disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

"A escolha pelo Athletico foi bem fácil de se fazer, pela história do clube, sua grandeza e pela estrutura. Foi pensando em ter um lugar de excelência para poder trabalhar. Quero estar pronto o mais rápido possível", afirmou o atleta com passagens por clubes como Vasco, Inter, Santos, São Paulo e Palmeiras, além dos chineses Chongqing Dangdai e Shenzhen FC.