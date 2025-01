12º jogador do Corinthians, Romero pode ganhar espaço nos primeiros jogos do Paulista

O atacante Ángel Romero, considerado um 12º jogador do Corinthians, é cotado para ganhar espaço nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Isso porque a tendência é que o técnico Ramón Díaz mexa na equipe nas primeiras rodadas do Estadual, pensando em não sobrecarregar os atletas que tiveram alta minutagem na reta final de 2024.

O provável é que nomes como Yuri Alberto e Memphis Depay, titulares incontestáveis da equipe, sejam preservados em duelos mais desgastantes, pensando também no calendário apertado de janeiro, com praticamente um jogo a cada três dias. Assim, Romero se torna o favorito a ocupar uma das vagas deixadas no setor ofensivo.

O atacante paraguaio fechou 2024 com bons números: 16 gols e oito assistências em 60 jogos (40 como titular). Considerado um jogador importante na rotação e uma liderança no vestiário, não foi por acaso que o clube renovou seu contrato até o final desta temporada.