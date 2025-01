Vitória anuncia a contratação do goleiro Gabriel até o fim de 2028

Além dos clubes, o goleiro soma passagens pela Seleção Brasileira de base, onde conquistou o Mundial sub-20 e o Sul-Americano, ambos no ano de 2011.

O Vitória já anunciou outros nove reforços para a temporada 2025. São eles: Wellington Rato, Claudinho, Thiaguinho, Bruno Xavier, Ronald, Zé Marcos, Hugo, Val Soares e Fabri.

Após o empate sem gols com o Barcelona-BA, pela estreia no Campeonato Baiano, o time retorna aos gramados nesta quarta-feira, diante da Juazeirense, pela segunda rodada da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Adauto Morais.