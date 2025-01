Time da chave do Flamengo no Mundial anuncia a contratação de James Rodríguez

Nesta segunda-feira, através de um vídeo nas redes sociais, o León, do México, anunciou a contratação do meio-campista colombiano James Rodríguez, de 31 anos. O atleta chega como um reforço para o Mundial de Clubes, que será realizado entre os meses de junho e julho, nos Estados Unidos. O time, inclusive, terá o Flamengo como um dos adversários do Grupo D. O jogo acontece no dia 24 de junho, às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

No vídeo do anúncio, onde está representado o tempo dos gladiadores, o clube chamou o jogador de "Decimus" James Rodríguez.