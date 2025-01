Sob novos conceitos, Santos entra em semana decisiva de estreia no Paulista

A estreia do Santos na temporada de 2025 está cada vez mais próxima. Nesta semana, o clube larga no Campeonato Paulista. O primeiro desafio será diante do Mirassol, na Vila Belmiro. O embate está marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Os torcedores aguardam este jogo com ansiedade, já que marcará o início de uma nova era, a de Pedro Caixinha. O técnico foi anunciado no final de dezembro e começou a trabalhar no dia 3 de janeiro.

Desde então, o português vem tentando implementar as suas ideias no time. O comandante deixou claro que quer uma equipe muito competitiva e bem intensa dentro das quatro linhas.