São Paulo x Juventude: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copinha

Nesta terça-feira, em confronto válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo enfrenta o Juventude, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela CazéTV.

No último domingo, pela segunda fase da Copinha, as Crias de Cotia golearam o América-RN por 4 a 0. Alves, Hugo, Lucas Ferreira e Ryan Francisco balançaram as redes para o Tricolor, que se encontra invicto na competição.