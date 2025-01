São Paulo marca treino aberto nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Flamengo

Antes disso, o Tricolor volta aos gramados já na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, pelo confronto de estreia da pré-temporada e o primeiro compromisso de 2025.

Já no dia 19, às 19h, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Dois dias antes de encarar o Rubro-Negro, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.