São Paulo anuncia parceira com o Stuttgart para intercâmbio de atletas

A parceira inclui visitas dos jovens atletas às instalações de ambas as equipes, eventuais trocas de profissionais para períodos de treinamento e a participação dos times em jogos amistosos no Brasil e na Alemanha.

Em junho de 2024, alguns representantes do Stuttgart já haviam conhecido o CFA Laudo Natel, em Cotia, onde ficaram por dez dias. Após a visita, os dirigentes alemães fizeram a proposta da parceria, através do ex-jogador Cacau, brasileiro naturalizado alemão.

Para o presidente Julio Casares, o acordo entre os clubes é o grande passo para uma maior internacionalização da marca Tricolor.

"Essa parceria com o Stuttgart será mais um importante passo para a nossa entrada no mercado europeu e para a internacionalização da marca. Presente em nosso DNA, o trabalho com a base é fundamental para o futuro do São Paulo", disse o presidente do Julio Casares.

Como parte do acordo, nesta terça-feira, o Tricolor Paulista fará um amistoso contra o time Sub-19 do Stuttgart, em campo oficial, no Centro de Treinamento do time alemão. De acordo com o São Paulo, um grupo de 15 atletas está na Alemanha para conhecer as estruturas do clube e participar de palestras sobre filosofia de trabalho das categorias de base do clube, nutrição, dentre outros assuntos.