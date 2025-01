Sacado da Copinha, Thalys aproveita treinos no profissional e mira estreia no Palmeiras

No torneio de base, Thalys entrou em campo duas vezes em 2025 e marcou dois gols. Ambos foram na goleada de 9 a 0 sobre o Náutico-RR, na primeira rodada. No êxito de 5 a 0 sobre o Santa Cruz-AC, ele acabou atuando por apenas 45 minutos e passou em branco.

E o atacante está se destacando nos treinos do profissional. O garoto anotou um dos tentos do Alviverde no triunfo de 4 a 1 contra o EC São Bernardo, em jogo-treino realizado no último sábado.

Thalys viveu uma temporada artilheira com a camisa do Palmeiras ano passado. Foram 32 gols em 46 jogos disputados, sendo assim um dos destaques da conquista do título brasileiro sub-20.

No time de cima, o centroavante briga por posição com Flaco López e Rony. O argentino foi o artilheiro do Palmeiras em 2024, com 22 bolas na rede. O brasileiro, por sua vez, vive um momento de indefinição após receber ofertas para sair.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).