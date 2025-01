NBA: Knicks vencem Bucks com show de Brunson e Towns; veja resultados

Imagem: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

O New York Knicks recebeu o Milwaukee Bucks no Madison Square Garden e não deu chances para a equipe de Wisconsin, vencendo por 140 a 106. Pelo lado dos Nkins, dois destaques: Jalen Brunson anotou 44 pontos, seis assistências e cinco rebotes; já Karl-Anthony Towns somou 30 pontos, 18 rebotes e quatro assistências. Do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo fez um duplo-duplo de 24 pontos e 13 rebotes, enquanto Damian Lillard marcou 22 pontos.

Os Knicks estão na terceira colocação da Conferência Leste com 26 vitórias. O Milwaukee Bucks teve sua sequência de três vitórias interrompida neste domingo, permanecendo na sexta colocação do Leste devido à vitória do Indiana Pacers. Os Bucks venceram 20 e perderam 17.

Novamente em Nova York, os Knicks enfrentarão o Detroit Pistons nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília). O Milwaukee Bucks volta para casa para receber o Sacramento Kings na terça, às 22h.