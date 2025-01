Recém-contratado, Enzo Díaz já participou de eliminação marcante do São Paulo na Libertadores

Anunciado no último sábado como novo reforço do São Paulo para a temporada 2025, o lateral-esquerdo Enzo Díaz traz em seu currículo um episódio marcante que envolve uma eliminação marcante do próprio Tricolor Paulista na Libertadores da América.

Em 2019, quando ainda defendia o Talleres, da Argentina, Díaz foi titular no confronto que culminou na eliminação do São Paulo na fase pré-Libertadores. Naquela ocasião, o clube argentino surpreendeu ao vencer o São Paulo por 2 a 0 no jogo de ida, que ocorreu na Argentina.

No embate da volta, o Talleres conseguiu segurar o empate sem gols no Morumbi e decretou a eliminação precoce do Tricolor na competição continental. Díaz teve atuação sólida nos dois confrontos e ajudou a equipe argentina a neutralizar as investidas do ataque são-paulino.