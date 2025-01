Presidente do Palmeiras cita esforço para contratar Andreas Pereira e se incomoda com demora

"Infelizmente o timing não é o mesmo do Palmeiras. Eu sempre tenho pressa. Meu trabalho no Palmeiras é cobrar e pressionar. Mas, infelizmente, às vezes as coisas não acontecem na velocidade que eu espero. Gostaria que a coisa evoluísse com mais rapidez, mas não depende apenas do Palmeiras. Estamos na luta", finalizou.

Andreas Pereira tem sido peça importante para a equipe comandada por Marco Silva. Nesta temporada, ele disputou 19 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. Tendo o meia como titular, portanto, o Fulham não facilita a vida do Palmeiras na negociação.

Andreas chegaria para disputar espaço no meio-campo do Verdão, que atualmente conta com nomes como Aníbal Moreno e Richard Ríos, titulares na temporada de 2024. O setor também é formado por Zé Rafael, Fabinho e Figueiredo, que será promovido ao time principal em 2025, como já revelou o técnico Abel Ferreira.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).