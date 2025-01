Patrocinadora máster do Corinthians diz que está autorizada a atuar nacionalmente

Com a liberação para atuar nacionalmente, o site de apostas pode seguir como patrocinador do Corinthians. Além do Timão, a empresa também é parceira de outros clubes, como Bahia, Ceará e Grêmio.

O Corinthians fechou uma parceria de R$ 309 milhões fixos, além de bônus e metas, com a Esportes da Sorte em julho de 2024, firmando um acordo de três temporadas. Mais do que pagar um valor mensal pelo espaço principal no uniforme da equipe, a empresa ajuda a custear o salário do atacante Memphis Depay.

Veja a nota completa da Esportes da Sorte

O Grupo Esportes da Sorte informa que está autorizado a operar nacionalmente pela licença 030/2024 da SPA/MF. A decisão corrobora que a empresa, desde o início, cumpriu todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias.

O grupo ainda ressalta que a razão para o indeferimento administrativo foi considerada ilegal pela justiça federal e que, inclusive, já realizou o pagamento da outorga e o seu site estará em breve em transição para o novo domínio www.esportesdasorte.bet.br, de acordo com a instrução normativa da SPA/MF nº11 para a utilização do registro.

Diante disso, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, visando proteger os interesses da sociedade civil, gerando empregos, renda e a favor do desenvolvimento econômico, social e cultural do país.