Palmeiras se despede da Crefisa e oficializa Sportingbet como nova patrocinadora máster

"Se passaram 10 anos, mas parece que foi ontem. A sugestão foi minha, não do meu marido. Eu falei para ele que o Palmeiras estava em uma situação difícil e perguntei por que não colaborávamos e patrocinávamos. Ele relutou, mas eu insisti. Então, peguei o telefone e liguei para o Palmeiras. A atendente achou que era trote. Eu insisti e consegui conversar com o Paulo Nobre, então presidente. Batemos na porta do Palmeiras, sentamos com o Paulo nobre e fechamos a maior parceria do futebol na América do Sul. Tenho que agradecer, do fundo do coração, o Galiotte, para mim o maior presidente da história. Ele manteve o patrocínio", disse.

"Não tenho dúvida nenhuma que essa parceria me fez uma pessoa muito melhor e mais feliz. Conseguimos, com um trabalho incansável de dezenas de profissionais, proporcionar alegria para milhões de torcedores. É um momento histórico, foram anos fantásticos. Escrevemos uma história brilhante. Não estou me despedindo. O Palmeiras tornou as nossas marcas eternas. Vou, como presidente da Crefisa, estar sempre ao lado do Palmeiras. Minhas marcas se despedem dando um até logo. Muito obrigado a cada um de vocês pela parceria. Isso jamais será esquecido", completou.

Vice-presidente na época da assinatura do contrato e responsável por dar continuidade ao contrato em 2o21, Maurício Galiotte também exaltou os últimos 10 anos.

"É um orgulho muito grande ter participado desse período. Estava na sala quando foi realizada a primeira reunião para dar início a esse projeto maravilhoso de patrocínio. Queria parabenizar a todos que participaram desse projeto. Foi um contrato muito importante, para todos. Foi um passo fundamental em uma restruturação do Palmeiras. Hoje estamos comemorando uma era de ouro, a mais vitoriosa do Palmeiras talvez. As marcas se valorizaram. A instituição palmeiras encerra esse período mais forte e valorizada. Estamos diante de um caso de sucesso. Todos saíram fortalecidos, dentro e fora de campo. Isso é importante", destacou.

"O início de uma era"



O Palmeiras assinou o contrato com a Sportingbet no fim de dezembro. O vínculo entre as partes é válido por três anos, podendo ser estendido por mais um. O acordo prevê que o Verdão poderá receber até R$ 170 milhões por ano, incluindo metas.