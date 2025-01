Palmeiras encaminha venda de Vitor Reis ao Manchester City; veja detalhes

A ideia inicial do Palmeiras era manter o beque pelo menos até a disputa do Mundial, para manter o elenco fortalecido, mas a nova proposta do City mudou os planos da diretoria do alviverde.

Caso a contratação seja oficializada, Vitor Reis se tornará o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, superando Beraldo, que se transferiu do São Paulo para o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões no câmbio da época) em 2023.

Atualmente, Vitor Reis é visto como peça importante no elenco e conta com a confiança do técnico Abel Ferreira e da diretoria.

O jovem fez sua estreia no profissional do Palmeiras na última temporada, estreando em junho. Ao todo, o atleta disputou 22 jogos na equipe comandada por Abel, o que já foi suficiente para atrair a atenção de clubes europeus. O beque chegou a marcar dois gols, o primeiro sobre o Corinthians, em sua primeira chance como titular.

Enquanto as negociações caminham, Vitor Reis tem participado normalmente das atividades do Palmeiras, na Academia de Futebol, que acontecem em dois períodos desde segunda-feira. Para a defesa, Abel Ferreira ainda conta com Gustavo Gómez, Murilo, Naves e Michel.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).