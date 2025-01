Jannik Sinner e Novak Djokovic vencem na primeiro rodada do Australian Open

Sinner venceu o chileno Nicolas Jarry (número 36 do ranking) por 3 sets a 0 na chave masculina de simples, com parciais de 7/6, 7/6 e 6/1, em um jogo que durou 2h40 na Rod Laver Arena, principal quadra do Australian Open.

O tenista italiano viu os dois primeiros sets do jogo serem muito equilibrados, mas conseguiu demonstrar tranquilidade nos tie-breaks para abrir vantagem sobre Jarry. No terceiro set, Sinner teve amplo domínio, anotando sete aces no jogo contra 13 de Jarry, que cometeu quatro duplas faltas, enquanto o líder do ranking fez apenas uma em todo o encontro.

Na segunda rodada do torneio em Melbourne, Sinner enfrentará o australiano Tristan Schoolkate, que bateu o japonês Taro Daniel por 3 sets a 1 em sua estreia. A data e horário do duelo ainda não foi definida pela organização do Australian Open.

Novak Djokovic x Nishesh Basavareddy

Assim como Sinner, a lenda Novak Djokovic também venceu em sua estreia no Australian Open. Atual número sete do ranking, o sérvio bateu o americano Nishesh Basavareddy por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 6/2. Foi o 17º ano seguido que Djokovic venceu em sua estreia no Grand Slam australiano, o primeiro da temporada.