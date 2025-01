Hugo, Romero e mais dois podem desfalcar Corinthians na estreia do Paulista; entenda

O Corinthians pode ter baixas importantes em sua estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Os jogadores Hugo Souza, Romero, Cacá e Maycon podem desfalcar a equipe na primeira rodada do Estadual.

Os quatro atletas assinaram um novo contrato com o time do Parque São Jorge, mas ainda não tiveram seus vínculos registrados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até domingo.

Conforme consta no Artigo 16 do regulamento do Paulistão, só poderão participar da primeira rodada da competição os jogadores que tiverem os "Contratos Especiais de Trabalho Desportivo ou vínculos desportivos protocolizados, via sistema on-line portaldoclube.fpf.org.br, no DRT da FPF, até 13 de janeiro de 2025".