Fortaleza elimina o América-MG nos pênaltis e vai à terceira fase da Copinha

Na tarde desta segunda-feira, após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Fortaleza bateu o América-MG nos pênaltis por 3 a 1, no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba, pela Copa São Paulo.

O triunfo garantiu a classificação do Fortaleza à terceira fase da Copinha. O time tricolor, assim, volta a campo para reencontrar o Ituano. Na etapa classificatória, a equipe paulista ganhou por 1 a 0.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Guilherme recebeu cruzamento na segunda trave e colocou a bola no travessão. No rebote, com o goleiro no chão, Zizero cabeceou para deixar o América-MG em vantagem.