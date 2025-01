Estreia no Paulista: Corinthians registra os contratos de Hugo Souza e Romero

O Corinthians registrou os contratos do goleiro Hugo Souza e do atacante Ángel Romero na tarda desta segunda-feira, data-limite para a inscrição dos atletas na primeira rodada do Estadual. Portanto, a dupla está apta a defender o Timão na estreia do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira.

Hugo Souza estava emprestado ao longo de 2024, mas foi adquirido em definitivo pelo clube. Já Romero acertou sua renovação contratual por uma temporada.

Quem ficou de fora foi o volante Maycon, que acertou sua renovação de empréstimo, mas ainda aguarda o desfecho das burocracias contratuais entre Corinthians e Shakhtar Donetsk. O volante não ficaria à disposição da comissão técnica de qualquer jeito, já que está em fase final de recuperação de lesão ligamentar no joelho.