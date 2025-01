Enquete: torcida do Corinthians se divide sobre nova chance a Pedro Raul

(Foto: Reprodução)

Pedro foi contratado pelo Corinthians em fevereiro de 2024, vindo do Toluca, do México. Para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta, o alvinegro topou desembolsar US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões na cotação da época).

Considerado um grande investimento do clube, Pedro Raul ainda não convenceu. Em 33 jogos (11 como titular), o atleta anotou apenas três gols. Mais do que os números, o atacante não conseguiu performar, mesmo nos momentos de baixa de Yuri Alberto, por exemplo.

O contexto desfavorável, de pouca minutagem, forte concorrência e críticas da torcida, atrapalhou a temporada de Pedro Raul. Mesmo assim, o atleta se considera feliz no Corinthians, clube que nutre carinho.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o jogador não abriu conversas com qualquer outra equipe até o momento e tem como principal objetivo corresponder no Corinthians.

Aos 28 anos, Pedro Raul tem contrato com o Timão até final de 2028. No Brasil, além do clube do Parque São Jorge, o atleta atuou em equipes como Botafogo, Vasco e Goiás, onde teve o melhor desempenho.