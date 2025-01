Em "nova função", Beraldo se destaca em vitória do PSG no Campeonato Francês

Neste domingo, o PSG recebeu no Parc des Princes o Saint-Étienne, pela 17ª rodada do Campeonato Francês. A equipe de Paris venceu a partida por 2 a 1 e manteve os sete pontos de vantagem na liderança da competição. Um dos destaques do sistema defensivo dos parisienses na partida foi o zagueiro Lucas Beraldo, que foi escalado para jogar como zagueiro, mas pelo lado direito, com o pé trocado, já que é canhoto.

Apesar de estar fora de posição, o brasileiro conseguiu um bom desempenho na partida, em que fez dupla com Lucas Hernández e, no segundo tempo, com o equatoriano Willian Pacho. O atleta já recebeu elogios do técnico Luis Henrique, sendo chamado de "extraordinário" pelo treinador, que valoriza sua versatilidade.

"Me sinto bem pela direita, mesmo com a perna trocada. Atuei assim por muito tempo no São Paulo, e o mister sabe que pode contar comigo ali também. Pude mostrar mais uma vez que não tem nenhum problema, pelo contrário, até gosto, porque me permite encontrar novas linhas de passe para iniciar as jogadas", disse Beraldo sobre atuar fora de sua posição de origem.