Cuca fala sobre condenação por estupro em apresentação no Galo: "Trabalhado para ser melhor"

"O mercado hoje é muito diferente do que era no passado. Eu fiquei perplexo em participar das coisas com o Victor (Diretor de futebol do Galo), de como as coisas inflacionaram e se tornaram quase que inviável, então a gente tem que ser muito criativo, para dentro da responsabilidade buscar jogadores. Buscamos 2 atacantes e mais alguns outros de outras posições que acabaram saindo, do final do ano até agora se não me engano saíram oito jogadores", completou o comandante do Galo.

Ao falar sobre o último ano da equipe, que teve um final melancólico para o torcedor com as derrotas nas finais da Copa do Brasil e Libertadores, Cuca deixou claro que o torcedor, na verdade, deve se orgulhar da temporada de 2024 do clube.

"O torcedor tem que ficar muito contente pelo ano que teve ano passado, não é um ano ruim, foi ruim por não ter ganho nada mas chegou a duas grandes finais. Quantas equipes que lutaram e não chegaram a final nenhuma? Equipes grandes como o Galo também. esse ano pretendemos dar um equilíbrio para o time, e se Deus quiser poder chegar em finais importantes também", concluiu.