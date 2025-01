Corinthians entra em semana decisiva de estreia no Paulista e ficará concentrado no CT

O elenco do Corinthians concluiu, neste domingo, a primeira semana de pré-temporada no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco permanecerá concentrado até a estreia no Campeonato Paulista de 2025.

Os atletas se reapresentaram na última terça-feira. Desde então, eles vinham realizando treinos físicos e as primeiras atividades no gramado.

Ao longo dos últimos dias, os jogadores ficaram concentrados no CT. A comissão técnica de Ramón Díaz entende que esta é uma maneira de potencializar a imersão do elenco às ideias que o argentino quer implementar no início do ano de 2025.