Com Godoy, Santos segue preparação para estreia no Paulista contra o Mirassol

O Santos deu continuidade à preparação para a estreia no Campeonato Paulista nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. As atividades contaram com a presença do lateral direito Leo Godoy, anunciado pelo time praiano nesta manhã.

Apesar de ter sido anunciado nesta segunda-feira, o argentino de 29 anos já vinha treinando com o elenco. O atleta chegou ao Peixe por empréstimo com opção de compra junto ao Athletico-PR até o final de 2025.

O técnico Pedro Caixinha trabalhou mais uma vez com o elenco visando o primeiro jogo de 2025. O Alvinegro estreia na temporada contra o Mirassol, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.