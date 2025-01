Carneiro Bastos fala sobre candidatura de Ronaldo e responde se planeja disputar eleições da CBF

"Eu não conheço a ideia dele [Ronaldo]. Acho uma proposta embrionária, que ainda não decolou. Explico o porquê. O futebol brasileiro não precisa só de um nome, precisa de um projeto. O Ronaldo é um ídolo, já vibrei com ele, foi campeão pela Seleção. Tenho um carinho especial. Ele tem um grande nome, mas o futebol brasileiro não precisa só disso, precisa de um projeto, um planejamento. Não consigo opinar. Muito se fala que o Ronaldo irá se lançar como presidente, mas com que regra? Com a regra que mantém o Ednaldo no poder ou a regra que, se cair isso, caça todo mundo e volta? O futebol brasileiro precisa caminhar. Como alguém quer ser candidato se você não sabe o que vai acontecer? O Ronaldo pode ser candidato e ganhar a eleição. Aí cai o negócio, cancela tudo e volta de novo a intervenção. Não falo de eleição, o que eu penso sobre isso, enquanto não houver uma regra definida", disse o presidente da FPF à TV Gazeta.

Em 7 de dezembro de 2023, Ednaldo Rodrigues foi destituído da presidência da CBF pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por entender que sua eleição havia sido ilegal. Na época, o TJ-RJ nomeou o então presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, como interventor durante o mês. Neste período, ele deveria convocar uma nova eleição, o que não chegou a acontecer.

A intervenção durou menos de um mês. No dia 4 de janeiro de 2024, a liminar de Gilmar Mendes, do STF, recolocou Ednaldo no poder. Neste período, o dirigente ganhou apoio da Conmebol e também da Fifa. Ele aproveitou o retorno à presidência para imediatamente demitir Fernando Diniz, então técnico da Seleção, e contratar Dorival Júnior, que estava à frente do São Paulo.

O futuro de Ednaldo seria novamente julgado pelo STF em outubro do ano passado, mas o Ministro Flávio Dino pediu vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Conforme previsão do gabinete de Dino, o julgamento está programado para ser retomado no dia 14 de março deste ano.

Essa indefinição, aliás, afasta Reinaldo Carneiro Bastos das eleições à presidência da CBF. Questionado se pretende concorrer ao cargo, o dirigente desconversou e disse que não falará sobre o assunto enquanto não houver uma regra definida.