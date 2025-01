Band transmite jogos da FC Series com exclusividade na TV aberta a partir desta quarta-feira

A Band adquiriu os direitos de transmissão da FC Series, torneio amistoso de pré-temporada que acontece na Flórida, nos Estados Unidos. A competição é realizada de 15 a 25 de janeiro e traz quatro clubes brasileiros: Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG. Grandes talentos do futebol também estarão em campo, como Oscar, Gabigol, Hulk, Gerson e Martín Ojeda.

A equipe de transmissão será formada pelos narradores Téo José e Ulisses Costa, que terão a companhia de um experiente time de comentaristas da emissora. As reportagens in loco ficam a cargo de Lucas Herrero.

A estreia com exclusividade na TV aberta para todo o país está marcada para esta quarta-feira, às 21h20 (de Brasília), quando o Cruzeiro enfrenta o São Paulo no Inter&Co Stadium, em Orlando. Téo José narra, com comentários de Souza e Chico Garcia.