Zubeldía revela como poderá utilizar Oscar e usa Botafogo como exemplo para temporada de 2025

"Entendo que queremos estruturar a escalação, mas é impossível. Temos os meses do Paulistão, onde nem todos poderão jogar todos os jogos. Teremos que ir nos preparando e, ao mesmo tempo, disputar um torneio que queremos ganhar. É impossível pensar num quarteto do São Paulo. O ano é grande, vamos nos modificando. O importante é que quem jogar responda", completou Zubeldía.

O Tricolor volta aos gramados na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium. Já no dia 19, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Dois dias antes de encarar o Rubro-Negro, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.