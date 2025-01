Vasco x Juventus-SP: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copinha

Nesta segunda-feira, pela segunda fase da Copinha, o Vasco enfrentará o Juventus, às 15h (de Brasília), no Estádio da Rua Javari, em São Paulo.

O Gigante da Colina se classificou em segundo do Grupo 32, com três pontos em três empates. O Moleque Travesso, por sua vez, liderou o Grupo 31, terminando a primeira fase com sete pontos após duas vitórias e um empate.

ONDE ASSISTIR: