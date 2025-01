Thaciano chega ao Santos com status de artilheiro e tenta suprir saída de Giuliano

Com esses números, Thaciano também seria artilheiro do Santos na última temporada. O jogador do Peixe que mais estufou as redes foi Guilherme, com 13, seguido de perto por Giuliano, que fechou o ano com com 12.

O novo reforço santista, aliás, chega para tentar suprir a saída de Giuliano. O meia pediu para ser desligado após o título da Série B do Campeonato Brasileiro e acertou a sua rescisão com a diretoria.

O então camisa 20 alvinegro costumava atuar como o meia mais avançado do time, sempre pisando na área. Não à toa, foi o maior goleador do elenco por um bom tempo.

Agora, portanto, a nova comissão técnica do Santos foi atrás de Thaciano para tentar ocupar este espaço no campo. O ex-Bahia, porém, tem o costume de cair um pouco mais para a esquerda, sempre puxando para dentro.

Na visão de Pedro Caixinha, o meia tem uma boa variedade de características e isso pode ajudar bastante ao longo do ano.