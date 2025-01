São Paulo termina 100% na fase de grupos da Copinha pelo terceiro ano seguido; confira

No ano seguinte (2023), desta vez no Grupo 17, com CSP, Marília e Porto Velho, o Tricolor novamente venceu os três duelos, mas por 4 a 0, 3 a 0 e 3 a 0, respectivamente. No entanto, o São Paulo se despediu precocemente da competição ao ser superado pelo América-MG nas oitavas de final.

O São Paulo volta aos gramados neste domingo, às 19h (de Brasília), quando enfrenta o América-RN, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda fase da Copinha.