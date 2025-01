Santos empresta Rodrigo Fernández para clube argentino; veja valores

O Santos acertou o empréstimo de Rodrigo Fernández ao Independiente, da Argentina. O volante foi anunciado pela equipe estrangeira na noite deste sábado.

O contrato do meio-campista uruguaio é válido por um ano, sem custos e sem opção de compra. O clube argentino pagará 70% do salário do atleta. Os outros 30% ficarão com o Peixe.