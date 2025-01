Santos deslancha no segundo tempo, vence o São José-RS e avança na Copinha

O Santos está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, o Peixe venceu o São José-RS por 3 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela segunda fase do torneio.

Os Meninos da Vila até criaram boas chances no primeiro tempo, mas sofreram para vazar o goleiro rival. Assim, o clube abriu o placar apenas na etapa complementar. Com dois minutos, Gabriel Bontempo sofreu pênalti e bateu com precisão.

E não demorou para sair o segundo. Aos seis, Rafael Freitas recebeu passe açucarado de Rodrigo Cezar e só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Aos 34, o atacante voltou a deixar o seu nome para dar números finais ao confronto.