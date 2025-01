Red Bull Bragantino x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copinha

Na primeira fase da Copinha, o Bragantino foi líder do Grupo 24 com nove pontos, batendo o União Suzano, Avaí e União-AC. Já o Flamengo ficou na segunda posição do Grupo 23 com seis pontos, vencendo o São Bernardo e o Cruzeiro-PB, mas tropeçando contra o Zumbi-AL.

O ganhador do confronto enfrenta o ganhador de União Suzano e Zumbi na terceira fase, com data e horário a definir.

Onde assistir

O duelo contará com transmissão do SporTV.

Últimos resultados