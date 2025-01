Palmeiras tem ótimo aproveitamento contra a Portuguesa em duelos pelo Paulistão; veja

Já em 21 de fevereiro de 2009, o placar ficou igualado em 2 a 2. Os gols do Palmeiras foram marcados por Keirrison. Um novo empate aconteceu no confronto seguinte, realizado em 4 de fevereiro de 2010. O tento palmeirense foi de Danilo.

Até que em 30 de janeiro de 2011, o Verdão voltou a vencer, desta vez por 2 a 0, com gols do lateral Cicinho e do atacante Kléber. O sexto jogo dos oito invictos aconteceu também em janeiro, mas de 2012. Em duelo no Pacaembu, os times ficaram no empate por 1 a 1, graças ao gol de Ricardo Bueno.

O penúltimo duelo da história entre os dois, pelo Paulistão, foi disputado em 2014, ano em que a Portuguesa retornou à elite do futebol paulista após passar uma temporada na Série A2. O confronto terminou com a vitória do Palmeiras por 1 a 0, com gol de Juninho.

Já o jogo mais recente entre as duas equipes veio acontecer somente na temporada passada. Dentro do Canindé, o Palmeiras superou a Lusa por 2 a 0, com gols de Flaco López e Gabriel Menino.

Na próxima quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), o Palmeiras volta a encarar a Portuguesa. Será o primeiro jogo entre os times no Allianz Parque.

Veja os últimos oito jogos entre as equipes pelo Paulistão: