Maior medalhista do Brasil em Olimpíadas, Rebeca Andrade acompanha jogo entre Knicks e Bucks pela NBA

Na noite deste domingo, Rebeca Andrade, a maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, esteve presente no Madison Square Garden e acompanhou a partida entre New York Knicks e Milwaukee Bucks, válida pela NBA.

Em um feito histórico para a ginástica brasileira, Rebeca subiu ao pódio mais alto no solo em 2024, durante as Olimpíadas de Paris, quando superou a lendária Simone Biles. Além do ouro no solo, a brasileira conquistou a prata no salto e no individual geral.