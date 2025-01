Jacuipense x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Baiano

O Bahia estreia no Campeonato Baiano neste domingo. O tricolor terá pela frente o Jacuipense, no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro. A bola rola às 16h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela TVE Bahia (TV aberta e Youtube).

A equipe vai iniciar o estadual com um elenco alternativo. Isso porque os principais jogadores vão realizar a pré-temporada em Girona, na Espanha. A prioridade do Bahia é a pré-Libertadores. O time comandado por Rogério Ceni tenta voltar a fase principal da competição sul-americana. Do outro lado, o Jacuipense vai tentar aproveitar o fato do Bahia estar enfraquecido para obter um bom resultado.