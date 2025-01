Incêndio e nevasca fazem NBA adiar três partidas do fim de semana

Outro bom desempenho foi de Desmond Bane, dos Grizzlies, que marcou 21 pontos. Do lado dos Wolves, Donte DeVicenzo teve ótima atuação, com um duplo-duplo de 27 pontos e 10 rebotes.

O resultado permitiu ao Memphis alcançar sua 25ª vitória, se isolando na terceira posição da conferência Oeste. Com a 14ª derrota, os Knicks perderam a chance de encostar nos Celtics e seguem na terceira posição do Leste com 25 vitórias, duas a menos que a franquia de Boston.

O Memphis Grizzlies volta às quadras nesta segunda-feira, às 22h, quando vai até Houston para enfrentar os Rockets, no Toyota Center. No mesmo dia, o Minnesota Timberwolves visita o Washington Wizards, na Capital One Arena.