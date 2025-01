Fluminense empata sem gols com Sampaio Corrêa pela estreia do Carioca

O Fluminense empatou por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, neste domingo, em Moça Bonita. Com o resultado, as duas equipes terminam a primeira rodada do Campeonato Carioca com um ponto.

O Fluminense criou as melhores chances durante os 90 minutos, mas parou nas boas defesas do goleiro Zé Carlos, do Sampaio Corrêa.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, nesta quarta-feira. No mesmo dia, o Sampaio Corrêa encara o Nova Iguaçu, na Baixada.