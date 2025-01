Flamengo derrota o São Bernardo e avança à segunda fase da Copinha

Neste sábado, em confronto válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha, o Flamengo enfrentou o São Bernardo, venceu por 3 a 1 e avançou à segunda fase da competição. Felipe Lima e Bill (2) balançaram as redes para o clube carioca, enquanto Xing descontou para o São Bernardo.

Com o resultado, o Flamengo ficou na segunda colocação do grupo 23, com seis pontos. O líder foi o Zumbi-AL, que empatou com o Cruzeiro-PB na abertura da rodada.

Na próxima fase, o Rubro-Negro terá pela frente o Red Bull Bragantino. O compromisso ainda não possui data e horário definidos.