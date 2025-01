Enquete: torcedores do Palmeiras aprovam possível venda de Vitor Reis ao Manchester City

O zagueiro Vitor Reis está na mira do Manchester City. O clube inglês formalizou uma proposta ao Palmeiras para contratar a joia da base do Verdão. Apesar do clube querer manter o atleta para o Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho deste ano, os torcedores palmeirenses não pensam da mesma forma.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 51.63% dos internautas aprovaram a venda de Vitor Reis neste momento. Já 37.21% optaram pela negociação somente depois do Mundial, enquanto apenas 11.16% opinaram pela permanência do jogador no clube.

Vale lembrar que no último dia 1º de agosto, o atleta renovou com o Palmeiras até dezembro de 2028, com multa de 100 milhões de euros (R$ 629,7 milhões).