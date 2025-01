Em preparação para o Sul-Americano, Seleção sub-20 vence jogo-treino na Granja Comary

A Seleção Brasileira sub-20 derrotou o Maricá-RJ por 2 a 0 na manhã deste domingo, em jogo-treino realizado na Granja Comary. Os gols foram marcados por Gabriel Carvalho e Ricardo Mathias, ambos no início do segundo tempo. Em preparação para o Sul-Americano da categoria, a ser disputado entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro, todos os 23 convocados foram a campo.

Os atletas se apresentaram na última terça-feira (7) e, até o próximo sábado, permanecerão em treinamentos na Granja Comary. No domingo, a delegação viaja rumo para a cidade de Valencia, sede dos jogos brasileiros na fase de grupos do Sul-Americano e onde está localizado o estádio Misael Delgado.

O primeiro confronto será contra a Argentina, no dia 24, às 20h30 (de Brasília). Dois dias depois, o Brasil enfrenta a Bolívia, às 18h, e, no dia 30, o terceiro jogo é diante do Equador, às 20h30. A Seleção fecha os compromissos da primeira fase do Grupo B contra a Colômbia, em 1º de fevereiro, às 18h.