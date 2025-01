Elenco do Corinthians faz treino tático e ensaia situações de jogo visando estreia do Paulista

O Corinthians larga no Estadual diante do Red Bull Bragantino, na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O meia Rodrigo Garro, com uma tendinopatia patelar, segue ausente dos trabalhos e, inclusive, deve desfalcar o time na estreia em 2025.