Corinthians e Palmeiras conhecem seus adversários da segunda fase da Copinha; veja os confrontos

Na noite deste sábado, com o término da fase de grupos da Copinha, foram definidas as 16 partidas que complementam a segunda fase da competição. Todos os jogos acontecem nesta segunda-feira.

O duelo do Corinthians será contra o Falcon-SE. A bola rola no Estádio Bruno José Daniel, às 17h30 (de Brasília), com transmissão da Cazé TV.

Já o Palmeiras encara o Referência, na Arena Barueri. O jogo acontece às 19h30, com transmissão do Sportv.