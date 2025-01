Com time alternativo, Bahia empata contra o Jacupiense na estreia pelo Estadual

Neste domingo, o Bahia empatou com o Jacupiense por 0 a 0, no Carneirão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O Tricolor de Aço utilizou time alternativo, com jogadores que estavam disputando a Copinha, enquanto seus titulares fazem pré-temporada na Espanha.

