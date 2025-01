Bahia vira sobre Desportivo Brasil e avança para a terceira fase da Copinha

Os gols do jogo

Em primeiro tempo equilibrado, o Desportivo Brasil apostou em chutes de longe que deram resultado. Aos 38, Alysson recebeu bola um pouco a frente do meio de campo, chutou e contou com um desvio da zaga da equipe baiana para abrir o placar.

No segundo tempo, o Tricolor foi para cima e empatou rápido. Aos 11 minutos, Alex cobrou escanteio na segunda trave, Gerald ajeitou para o meio da área e Diego Silva empatou o jogo.

Aos 24, a pressão deu resultado e o Bahia virou o jogo. Após erro defensivo do Desportivo Brasil, Guilherme venceu o marcador na corrida e finalizou no canto direito para colocar o Tricolor na frente do marcador.

Apesar da pressão do Desportivo Brasil, o goleiro Iuri fez defesas importantes e garantiu o Tricolor de Aço na próxima fase.