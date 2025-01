Arthur Zanetti decide encerrar carreira como atleta aos 34 anos

Ele disputou três Olimpíadas e foi medalha de ouro nas argolas em Londres 2012. Na edição do Rio 2016, conquistou a prata e, nos Jogos de Tóquio 2020, acabou fora do pódio. Zanetti sofreu com lesões na reta final de sua carreira e ficou fora da edição de Paris, já que precisou realizar uma cirurgia no braço esquerdo meses antes do início do evento.

"Logo quando fiz a cirurgia, falei: 'Quero continuar'. Me recuperei e comecei a treinar, mas vi que meu corpo já não estava respondendo do mesmo jeito. Então, a cirurgia foi uma parcela, mas os últimos três anos foram um basta. Abriu os olhos: 'Você já fez o que tinha que fazer. Agora é olhar para frente e fazer outra coisa para o bem da ginástica'", disse Zanetti.

Além das duas medalhas olímpicas, o ginasta levou quatro medalhas em mundiais, uma de ouro e três de prata. Nos Jogos Pan-Americanos, ganhou seis, três ouros e três pratas.

Após a aposentadoria como atleta, Arthur Zanetti seguirá no ginásio de São Caetano do Sul, onde treina desde os sete anos. Ele recebeu o convite para ser professor e técnico. Em 2024, atuou como árbitro e comentarista de ginástica.

"Agora, aposentado da ginástica, mas não longe da ginástica. Fui convidado aqui por São Caetano para começar a dar treino para escolinha. Era um dos meus objetivos ser treinador", finalizou.